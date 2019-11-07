Заключенному в РФ украинцу Шумкову не оказывают необходимую медицинскую помощь

Заключенному в РФ украинцу Александру Шумкову не оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Согласно её информации, после завершения голодовки Шумков в связи с ухудшением состояния здоровья был переведен в областную больницу Федеральной службы исполнения наказаний. Он жалуется на сильные боли в голове и спине, а также судороги, однако сотрудники больницы не предоставляют ему необходимой медицинской помощи.

Также Денисова отметила, что медики дают таблетки и делают инъекции, не объясняя их действие на организм Шумкова. При этом шприцы для инъекций вопреки инструкциям наполняются в другом помещении, что повышает риск получить инфекционное заболевание.

"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой срочно принять необходимые меры, чтобы восстановить права гражданина Украины, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить соответствующую квалифицированную медицинскую помощь", - заявила Денисова.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.