Зеленский подписал поправки в госбюджет-2019 с финансированием метро на Виноградарь в Киеве и выделением 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поддержанный Верховной Радой законопроект №2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, который предусматривает дополнительные 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам зарплаты.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, глава государства в четверг вернул со своей подписью поддержанный парламентом 18 октября в первом чтении и 1 ноября во втором чтении законопроект №2283.

Как сообщалось, изменения в бюджет предусматривают финансирование продление линии метрополитена к столичному жилмассиву "Виноградарь" за счет госбюджета.

"Законопроект состоит их нескольких блоков: изменения, связанные с Кабинетом министров, изменения, которые выделяют дополнительные средства шахтерам и нашим военным на передовой и пополняют резервный фонд. Если у города Киева все-таки есть много средств на счетах, и вы сегодня позволили им не возвращать в госбюджет еще дополнительные средства, то о шахтерах, военных и резервном фонде больше некому, позаботиться, кроме нас", – прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

"Законопроект предлагает унормировать зачисление конфискованных средств в спецфонд, которые на 1 октября поступили в объеме 1,561 млрд грн, но не предусмотрены плановыми показателями доходов госбюджета с направлением 524 млн грн на обустройство военных комиссариатов… и 1,361 млрд грн – "Укравтодору", – отметила член комитета ВР по вопросам бюджета Леся Забуранна (фракция "Слуга народа").

Помимо этого, изменения в госбюджет предусматривают перераспределение средств по некоторым бюджетным программам