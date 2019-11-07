Политика

12:46 07.11.2019

Зеленский назначил руководителей ряда облуправлений СБУ

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Зеленский назначил руководителей ряда облуправлений СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых начальников управлений Службы безопасности Украины в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях.

Соответствующие указы №№814/2019-819/2019 от 7 ноября опубликованы на официальном сайте главы государства.

Начальником управления СБУ в Винницкой области назначен Анатолий Денисенко, в Волынской – Павел Данюков, в Ивано-Франковской - Сергей Заяц, в Полтавской - Евгений Борзилов, в Тернопольской – Юрий Борейчук, в Херсонской – Сергей Криворучко.

Кроме того, Зеленский в четверг указом №820/2019 уволил Андрея Олийныка с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области.

Теги: #зеленский #сбу #кадры
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