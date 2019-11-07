Политика

11:55 07.11.2019

Обыски у владельца "Прямого": "Евросолидарность" обвинила власть в наступлении на свободу слова

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Обыски у владельца "Прямого": "Евросолидарность" обвинила власть в наступлении на свободу слова

Партия "Европейская солидарность" считает обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко наступлением на свободу слова в Украине.

"После вчерашних намерений ввести уголовную ответственность для журналистов за так называемую "ложную информацию" власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова. Прямой канал остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому. Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем Прямого канала. Ключевую роль в этих действиях, как всегда, играет соратник Януковича Портнов и его "шестерка" руководитель ГБР Труба", - сообщается на сайте партии.

В партии подчеркивают, что подобные действия являются одним из элементов изменения геополитического курса страны и создания в Украине режима путинского образца.

"Мы будем обращаться с соответствующими заявлениями в европейские структуры и международные организации, поскольку действия украинской власти не отвечают стандартам европейской демократии и возвращают Украину в русло российского толка авторитарной политики", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) проводит в жилье владельца телеканала "Прямой" обыск в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Теги: #евросолидарность #обыски #прямой #макеенко
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