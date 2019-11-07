Оккупационные власти Крыма преследуют 115 человек по политическим обвинениям - Денисова

В Крыму оккупационные власти незаконно преследуют 115 человек, используя политические обвинения.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook по итогам участия в панели "Оккупированный Крым: ситуация с места" в Берлине.

"115 человек незаконно преследуются РФ по ложным и политически мотивированными обвинениями. В частности, 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ, 32 человека содержатся в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма, а 15 человек, которые освобождены от отбывания наказания условно, сейчас находятся по месту жительства на территории Крымского полуострова. Они не могут выехать на материковую Украину, потому что нарушены их право на свободу передвижения и свободный выбор места проживания", - заявила она.

Денисова отметила также ряд других проблем в сфере соблюдения прав человека на временно оккупированном полуострове Крым.

Так, она сообщила, что Россия продолжает процесс замещения населения на оккупированной территории. За период после оккупации на полуостров под разными мотивами было переселено более 140 тысяч российских граждан.

Также жителей Крыма продолжают призывать в Вооруженные силы РФ.

"С 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тыс. человек. В том числе, летом текущего года во время последней кампании было призвано не менее 3,3 тыс. мужчин, что стало наибольшим количеством в одной кампании", - сообщила Денисова.

"Для Российской Федерации нет международного права, международного гуманитарного права, нет решений морского трибунала. Также РФ не выполняет резолюцию ООН и нарушает четвертую Женевскую конвенцию", - подчеркнула Денисова.

Она выразила уверенность, что международное давление и усиление станций может вернуть гражданам Украины свободу и территории стране.