Комитет ООН одобрил предложенную РФ резолюцию по контролю над вооружениями

Первый Комитет ООН по вопросам разоружения и международной безопасности практически единогласно одобрил предложенную Россией резолюцию по укреплению и развитию системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, передает корреспондент "Интерфакса".

Документ поддержали 174 страны, включая США, пять стран воздержались от голосования - Колумбия, Грузия, Палау, Судан и Украина. Ни одна страна не проголосовала "против" резолюции.

В документе, авторами которого являются Россия, Китай, Сирия, Беларусь, Ангола, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Куба, Никарагуа, содержится "призыв продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению и сохранению ее целостности и действенности для поддержания глобальной стабильности и международного мира и безопасности".

В тексте также подчеркивается "первостепенная важность полного и строгого осуществления, укрепления и развития договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

"Полное осуществление государствами-членами существующих договоров и соглашений, участниками которых они являются, (...) вносят вклад в улучшение отношений между государствами и укрепление существующей системы таких договоров и соглашений, а также международного мира и безопасности", - отмечается в документе.

В резолюции содержится просьба к генеральному секретарю ООН "продолжать оказывать помощь, которая может потребоваться для защиты целостности договоров и соглашений по контролю вооружениями, разоружению и нераспространению и для укрепления системы таких договоров и соглашений".

Принятая резолюция будет позже в декабре обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи ООН.