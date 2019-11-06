Политика

17:15 06.11.2019

Трамп поблагодарил Волкера за его показания Конгрессу

2 мин читать
Трамп поблагодарил Волкера за его показания Конгрессу

Президент США Дональд Трамп в среду похвалил экс-спецпредставителя США в Украине Курта Волкера за его показания, которые он дал конгрессменам в рамках процедуры импичмента.

"Спасибо Курту Волкеру, заявившему в своих недавно опубликованных показаниях Конгрессу: "Вы спрашивали, какие разговоры я вел об "услуге за услугу" и так далее. Никаких, потому что я не знал, что существовала "услуга за услугу"", - написал Трамп.

Ситуацию с расследованием в рамках процедуры импичмента Трамп назвал охотой на ведьм. Раньше президент называл охотой на ведьм расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

Комитеты палаты представителей США в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".

Накануне конгрессмены обнародовали стенограмму показаний Волкера, а также постпреда США в ЕС Гордона Сондланда.

"Ответ на этот вопрос - нет... никакой взаимосвязи нет", - сказал Волкер, согласно стенограмме показаний, отвечая на вопрос: "Трамп когда-либо отказывал во встрече с президентом Зеленским... пока украинцы не дадут обязательство расследовать обвинения... связанные с выборами 2016 года?

В свою очередь постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в конгрессе заявил, что условием для встречи президента Дональда Трампа с украинским руководством было расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына. По его словам, задержка американской помощи Украине также имела отношение к расследованию.

"Если вы имеете в виду, что (это) те условия, которые должны были бы быть исполнены до встречи, то таково было мое понимание", - сказал он, согласно стенограмме показаний.

В Белом доме после этого заявили, что стенограммы допросов Сондланда и Волкера не доказывают виновность Трампа.

Теги: #трамп #волкер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:07 06.11.2019
Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

10:22 06.11.2019
Трамп одобрил расширение военной миссии США для охраны нефтяных месторождений в Сирии

Трамп одобрил расширение военной миссии США для охраны нефтяных месторождений в Сирии

08:17 06.11.2019
Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

22:38 05.11.2019
Волкер заявил конгрессменам, что был озадачен разговором 25 июля Трампа и Зеленского

Волкер заявил конгрессменам, что был озадачен разговором 25 июля Трампа и Зеленского

15:36 05.11.2019
Неофициальный советник Трампа Принс ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи"

Неофициальный советник Трампа Принс ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи"

14:55 05.11.2019
Йованович была очень удивлена, что фигурировала в разговоре Трампа и Зеленского

Йованович была очень удивлена, что фигурировала в разговоре Трампа и Зеленского

02:36 05.11.2019
Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович

Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович

09:44 03.11.2019
Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

10:18 02.11.2019
Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме - СМИ

Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме - СМИ

08:19 01.11.2019
Трамп намерен зачитать стенограмму телефонного разговора с Зеленским народу США

Трамп намерен зачитать стенограмму телефонного разговора с Зеленским народу США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Джонсон заявил, что его основной конкурент на выборах Корбин является сторонником Путина

Из проекта госбюджета-2020 за день куда-то исчезли 15 млрд грн, утверждает нардеп Гончаренко

НАТО будет наращивать поддержку Украины, несмотря на скандалы в Вашингтоне - Столтенберг

Экс-нардеп Левченко заявил о выходе из "Свободы"

Зеленский поручил усовершенствовать систему экстренной медпомощи, сформировать основу для работы новой украинской школы и разработать закон об информпространстве

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон заявил, что его основной конкурент на выборах Корбин является сторонником Путина

Из проекта госбюджета-2020 за день куда-то исчезли 15 млрд грн, утверждает нардеп Гончаренко

Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам государственного языка

НАТО будет наращивать поддержку Украины, несмотря на скандалы в Вашингтоне - Столтенберг

Грузинский президент призвала международное сообщество воздействовать на Россию

Экс-нардеп Левченко заявил о выходе из "Свободы"

Зеленский поручил усовершенствовать систему экстренной медпомощи, сформировать основу для работы новой украинской школы и разработать закон об информпространстве

Зеленский поставил задачу ввести до конца года сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения

Зеленский: Минобороны должно создать Военную полицию и внедрить систему управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО

Зеленский поставил задачу до конца года начать подготовку к масштабной приватизации и разработать план для улучшения позиций Украины в Doing Business

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА