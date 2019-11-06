Политика

17:07 06.11.2019

Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

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Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

Больше половины американских избирателей считают вероятным переизбрание на посту нынешнего президента США Дональда Трампа по итогам выборов 2020 года, свидетельствуют результаты опроса издания Politico.

Согласно опубликованным в среду данным этого опроса, 56% респондентов полагают, что Трамп переизберется на второй срок. Еще 34% придерживаются противоположного мнения. Около 10% не определились с ответом.

Кроме того, почти 90% опрошенных американцев заявили, что намерены принять участие в выборах президента 2020 года.

Между тем, по результатам опроса, в настоящее время деятельность Трампа на посту президента одобряет 41% опрошенных. Негативно оценивают работу нынешнего американского лидера 55% американцев. Остальные воздержались от ответа.

Опрос проводился 1-3 ноября. В нем приняли участие почти 2 тыс. американских избирателей.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности в Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы из трех комитетов в Палате представителей США 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Комитеты Палаты представителей в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".

В понедельник комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

Накануне конгрессмены обнародовали стенограмму показаний бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, а также постпреда США в ЕС Гордона Сондланда.

Теги: #президент #сша #трамп
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