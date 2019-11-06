Политика

16:40 06.11.2019

Из проекта госбюджета-2020 за день куда-то исчезли 15 млрд грн, утверждает нардеп Гончаренко

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Из проекта госбюджета-2020 за день куда-то исчезли 15 млрд грн, утверждает нардеп Гончаренко

Из правительственного проекта государственного бюджета на 2020 год, который во вторник ко второму чтению представил премьер-министр Гончарук, к вечеру того же дня "исчезли" 15 млрд грн расходов, отмечает народный депутат фракции "Европейская солидарность", член бюджетного комитета Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"На презентации бюджета Гончарук заявил, что расходная часть украинского бюджета составит 1 трлн 195 млрд гривень. А в поданном в Верховную Раду документе указано черным по белому, что расходная часть – 1 трлн 180 млрд гривень. То есть с 11.00 (время презентации) до 21.30 (когда проект бюджета наконец появился на сайте ВР) финансовая смета страны "усохла" на 15 млрд гривень", - написал депутат на своей странице в соцсети Facebook.

Гончаренко допустил, что это либо сознательная манипуляция, или грубая профессиональная ошибка.

Теги: #бюджет #гончаренко
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