Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам государственного языка

Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка, сообщает пресс-служба правительства.

"Кабинет Министров Украины на своем заседании создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая также проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Кабмин также приступил к формированию стратегии в области культуры и искусства, которому будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступ к искусству.