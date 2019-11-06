Политика

13:50 06.11.2019

НАТО будет наращивать поддержку Украины, несмотря на скандалы в Вашингтоне - Столтенберг

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НАТО будет наращивать поддержку Украины, несмотря на скандалы в Вашингтоне - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что поддержка альянсом Украины не ослабевает, несмотря на политические процессы в Вашингтоне.

"Я не буду касаться процессов, которые идут в Конгрессе США. А что я сделаю - предприму все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине, и это именно то, что они делают сейчас", - цитируют западные СМИ слова Столтенберга, сказанные журналистам.

"Мы действительно наращиваем усилия после агрессивных действий против украинских кораблей в Черном море. Союзники по НАТО, включая США, каждый день доказывают, что они солидарно оказывают поддержку Украине", - отметил он.

Теги: #столтенберг #нато
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