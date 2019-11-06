Политика

09:27 06.11.2019

Грузинский президент призвала международное сообщество воздействовать на Россию

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Грузинский президент призвала международное сообщество воздействовать на Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду обратилась к участникам проходящей в Батуми международной конференции по обороне и безопасности с призывом убедить Россию вывести военных из Абхазии и Южной Осетии.

"Вам всем следует убедить Россию выполнить взятые в 2008 году обязательства и вместе с мировым сообществом в Женевском и других форматах приложить усилия для мирного урегулирования конфликта. Это крайне важно для обеспечения длительной стабильности и безопасности региона", - заявила Зурабишвили.

Она отметила, что ответом Грузии на существующие вызовы являются ее политика по обороне и мирное экономическое развитие.

"Политика обороны значит для нас еще большее сближение с НАТО. Этот процесс прописан в нашей конституции и не имеет альтернативы", - сказала Зурабишвили.

В международной конференции организованной Министерством обороны Грузии участвуют представители 35 стран.

Теги: #грузия #зурабишвили
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