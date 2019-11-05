Экс-нардеп Левченко заявил о выходе из "Свободы"

Народный депутат VIII созыва Юрий Левченко сообщил, что сегодня, 5 ноября, вышел из партии "Всеукраинское объединение "Свобода".

"Хочу сообщить, что я не ухожу из общественно-политической жизни Украины. Уверяю, что я не собираюсь бегать по различным партиям. Наоборот, я планирую взять ответственность на себя и на нашу команду", - сказал Левченко в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

В свою очередь пресс-служба партии ВО "Свобода" сообщила, что удовлетворила заявления о выходе из партии нескольких человек и ждет сложения мандатов.

"Политисполком "Всеукраинского объединения "Свобода" удовлетворил заявления народного депутата Украины VIII созыва Юрия Левченко и депутатов Киевского городского совета Святослава Кутняка и Прохора Антоненко о выходе из рядов ВО "Свобода". – сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в партии ожидают заявления Святослава Кутняка и Прохора Антоненко о сложении полномочий депутата Киевского городского совета в связи с прекращением членства в ВО "Свобода", от имени которого они были избраны.