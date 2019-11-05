Зеленский поручил усовершенствовать систему экстренной медпомощи, сформировать основу для работы новой украинской школы и разработать закон об информпространстве

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы до 31 января 2020 года Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило создание и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинета министров во вторник глава государства также поставил задачу министру образования и науки Анне Новосад до конца года сформировать законодательную основу для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечить полноценный запуск работы Национального фонда исследований.

Кроме того, Зеленский считает необходимым, чтобы Министерство культуры, молодежи и спорта до конца 2019 года разработало законопроект об информационном пространстве Украины.