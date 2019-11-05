Политика

18:40 05.11.2019

Зеленский поставил задачу ввести до конца года сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения

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Зеленский поставил задачу ввести до конца года сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения.

Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи во вторник с руководством Верховной Рады и Кабинета министров в Офисе президента глава государства подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Теги: #зеленский #пенсия
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