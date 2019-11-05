Политика

18:33 05.11.2019

Зеленский: Минобороны должно создать Военную полицию и внедрить систему управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО

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Зеленский: Минобороны должно создать Военную полицию и внедрить систему управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Министерство обороны Украины должно создать Военную полицию, а также считает необходимым до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский во время встречи с руководством Верховного Совета и правительством поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

"В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция", - сказано в сообщении.

Кроме того, президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы "Е-ветеран".

Также отмечается, что Зеленский поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

Теги: #минобороны #зеленский #нато
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