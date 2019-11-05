Пристайко обсудил со шведским коллегой продолжение санкционного давления на РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в рамках рабочего визита в Стокгольм встретился с главой шведской дипломатии Анн Линде, сообщила пресс-служба МИД во вторник.

"В ходе встречи стороны обсудили динамику двустороннего диалога, в т.ч. на высоком уровне. Глава внешнеполитического ведомства Швеции подтвердила неизменность поддержки шведской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, четкую позицию по сохранению проблематики оккупированного Россией Крыма на международной повестке дня и продолжение санкционного давления на РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Швеция положительно оценивает результативность усилий правительства Украины в реализации внутренних реформ.