Секретарь СНБО Данилов обсудил с послом Индии вопросы двустороннего сотрудничества

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Индии Партха Сатпатхи, сообщает пресс-служба СНБО во вторник.

"Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями относительно их дальнейшего развития, в частности, предоставление диалогу на высоком политическом уровне новых импульсов", - сказано в сообщении.

Данилов отметил, что Индия остается одним из ключевых внешнеэкономических и внешнеполитических партнеров Украины в мире, и украинская власть заинтересована в активизации двустороннего сотрудничества по всем действующим и перспективным направлениям.

Также Данилов выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества, а также развитие сотрудничества в области IТ-решений и цифровизации.

В свою очередь посол Индии отметил, что экономические и гуманитарные связи между странами прочные и имеют перспективы расширения сфер сотрудничества. По его словам, Индия готова делиться опытом развития и поддержки IТ-отрасли и систем электронного управления.