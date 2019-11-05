Глава Днепропетровского облсовета Прыгунов подал в отставку

Глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов заявил, что принял решение подать в отставку, сообщил он на своей странице в Фейсбуке.

"Политическая картина в стране в последнее время кардинально изменилась. Четыре года назад, мы объединились в демократическую коалицию, чтобы устранить Партию регионов от управления процессами в области. И это нам удалось. Но сегодня многие партии, фракции которых представлены в областном совете, не получили поддержки жителей области", - сказано в сообщении.

По его словам, последние шесть месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под всеукраинскую политическую картину при поддержке "папередников", в связи с чем, мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным.

"В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности главы областного совета!", - написал Прыгунов.

В то же время он отметил, что намерен оставаться в местной политике.

"В любом статусе продолжу работать в рамках определенных ранее приоритетов: поддержка воинов АТО, волонтеров и добровольцев, развитие децентрализации, улучшение экологии и популяризация здорового образа жизни и культурных ценностей, поддержка свободного предпринимательства и развитие экономики", - говорится в сообщении.