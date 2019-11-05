Политика

16:43 05.11.2019

Депутаты Рады посетили Золотое-4 для проведения мониторинговой миссии

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Депутаты Рады посетили Золотое-4 для проведения мониторинговой миссии

Депутаты Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады осуществили рабочий визит в Золотое-4 Луганской области для проведения мониторинговой миссии в районе разведения сил и средств у этого населенного пункта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Встретился с народными депутатами и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Во время выездного заседания члены Комитета ВРУ обсудили с командованием ООС, в частности, результаты разведения сил и средств", - говорится в обнародованном во вторник на странице пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, народные депутаты побывали на участке разведения, где увидели как предыдущие, так и новые, оборудованные позиции украинских военных. Также представители Верховной Рады, непосредственно в населенном пункте Золотое-4, пообщались с местными жителями.

Теги: #верховная_рада #оос #мониторинг #золотое
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