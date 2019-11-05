В партии "Голос" назвали представленный правительством проект бюджета-2020 "бюджетом проедания"

Представленный правительством Украины проект бюджета на 2020 год не имеет ничего общего с утвержденной программой.

Как заявила народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко, в проект не внесены ни рост ВВП, ни миллион рабочих мест, ни 50 млрд долларов инвестиций, о которых ранее говорили представители власти. Презентованный бюджет – это "бюджет проедания" с заявленным ростом ВВП на уровне 3% при условии продолжения сотрудничества с МВФ, сообщает пресс-служба партии.

"Без сотрудничества с МВФ уже весной 2020 года Украину может ожидать дефолт, значительная девальвация гривны и падение экономики. Мы уже видим низкую способность монобольшинства принимать болезненные структурные реформы, которые являются необходимым и обязательным условием для роста экономики и благосостояния украинцев. Это ярко видно на примере позиции по ПриватБанку, реформ государственных закупок, рынка земли, реформы СБУ, распределения средств на дороги", - подчеркнула Клименко.

Она выразила уверенность, что Украина нуждается в глубоких реформах во всех сферах, иначе будет вынуждена и в дальнейшем обращаться за кредитами для выполнения запланированного бюджета.

"Программа МВФ - это вынужденная мера, временный бандаж, который не лечит. Президентское монобольшинство получило огромный кредит доверия от украинцев и имело уникальный шанс разорвать круг бедности, вывести страну на новый уровень, а украинскую экономику - к росту. Но это время они потратили на законодательный спам, лоббирование собственных интересов, внутренние интриги и удовлетворение личных амбиций, которые побеждают над государственной позицией. Законопроекты от других партий, которые могли бы повлиять на бюджет, не были даже поставлены в повестку дня", - отметила депутатка.

5 ноября правительство президентовало проект госбюджета-2020 ко второму чтению.