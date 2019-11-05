Подготовку к "нормандскому" саммиту неправильно вести в публичном режиме – Песков

В Кремле не стали комментировать слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Москва в качестве условия проведения саммита в "нормандском формате" настаивает на согласовании итогового документа встречи, назвав нецелесообразным обсуждение подготовки этого мероприятия в публичном пространстве.

"Нет, не могу сказать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли он пояснить, что именно должно быть закреплено в этом документе.

"Ведется такая дискретная подготовительная работа, и не было бы неправильно вести ее в публичном режиме. Это никак бы не способствовало процессу подготовки и скорейшему проведению встречи", - добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, в Кремле посоветовали обратиться в МИД РФ с вопросом о сроках и условиях возвращения Украине военных кораблей, задержанных в ходе "керченского инцидента".

"Это все темы для обсуждения по дипломатическим каналам, поэтому я рекомендую обратиться в МИД по этой теме", - сказал Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что Украина направила ноту российской стороне с требованием указать время и координаты места, где она может забрать свои корабли, и ответил на вопрос, при каких условиях Киев может это сделать.