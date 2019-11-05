Политика

10:03 05.11.2019

Великобритания продлит на три года обучающую миссию для украинских военных

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Великобритания продлит на три года обучающую миссию для украинских военных

Великобритания продлит ещё на три года учебную миссию "Орбитал" для украинских военнослужащих.

О продлении миссии до 2023 года заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает пресс-служба британского правительства.

"Мой недавний визит в район Донбасса прояснил не только издержки, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решимость, которую продемонстрировали украинские вооруженные силы в защите своей территориальной целостности. Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию в Украину еще на три года - чтобы мы могли обучать еще тысячи украинских сотрудников и продолжать вносить изменения", - заявил он.

Министр обороны также подчеркнул, что Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на встречах со своим новоназначенным коллегой Андреем Загороднюком.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter поблагодарил британских коллег за поддержку. "Большое спасибо нашим друзьям в Соединенном Королевстве за их неизменную поддержку. Вместе мы развиваем современные, надежные и квалифицированные Вооруженные силы Украины", - написал он.

Операция "Орбитал" (Operation Orbital) проводится с 2015 года в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Великобритании. Инструкторы из британской армии, большинство из которых имеет значительный опыт участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане, обучают военнослужащих ВСУ действиям в обороне согласно современным требованиям стандартов НАТО.

Теги: #великобритания #военные #обучение
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