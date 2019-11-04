Политика

19:17 04.11.2019

В посольстве США приветствуют разведение сил в Золотом и призывают РФ вывести свои силы с востока Украины

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В посольстве США приветствуют разведение сил в Золотом и призывают РФ вывести свои силы с востока Украины

Посольство США в Украине приветствует завершение отвода сил и средств в районе г.Золотое Луганской области и призывает РФ выполнить минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины и полностью вывести свои силы из региона.

"Мы приветствуем завершение отведения сил и средств в Золотом и высоко оцениваем усилия президента Зеленского и его команды по разрешению конфликта на востоке Украины, которые восстанавливают суверенитет и территориальную целостность Украины. Призываем Россию полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы с востока Украины", - сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter.

Как сообщалось, 29 октября в полдень в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения. По состоянию на 31 октября 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

Также 29 октября на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в с.Петровское в Донецкой области. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии столкновения в районе Петровского должно начаться 4 ноября.

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