Политика

19:09 04.11.2019

Депутаты предлагают ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными

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Депутаты предлагают ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными

Группа депутатов из разных фракций предлагают усилить борьбу с жестоким обращением с животными и браконьерством, внедрить европейские ценности и стандарты по отношению к животным, приблизить украинское право к европейскому.

Законопроект №2351 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) зарегистрирован в Верховной Раде 30 октября.

"Целью принятия закона является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным. Задачей законопроекта является защита животных от жестокого обращения", - указано в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается запретить истребление с целью регулирования численности бездомных животных. Запрещается также бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество как с бездомными, домашними и дикими животными.

Кроме того, запрещается дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий, причинять им боль или страдания, дрессировать животных способом, который наносит вред здоровью и его общему состоянию, топить, душить животных, травить и использовать электрический ток.

Запрещается содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, крупных и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу, и в Список II Бернской Конвенции (Конвенции об охране дикой флоры и фауны), а также использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания. Запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.

Предлагается законопроектом запретить все виды рубок леса по периметру охранных участков в лесах вокруг мест обитания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 метров.

Документом указано, что осуществлять контроль над соблюдением требований в сфере защиты животных от жестокого обращения и принимать соответствующие меры в случае нарушения законодательства в этой сфере в пределах своей компетенции определенной законодательством, должна Национальная полиция.

Перемещение через таможенную границу Украины, вне таможенного контроля или с сокрытием редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, Конвенции СИТЕС и Бернской Конвенции, что причинило существенный вред, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомными животными, если эти действия привели к телесным повреждениям, увечью или гибели животного, наказываются лишением свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного.

Законопроектом также устанавливаются условия использования животных в сельском хозяйстве. Они должны соответствовать их физиологическим, видовым и индивидуальным особенностям, а также удовлетворять их естественные потребности в питании, воде, сне, движениях, в естественной активности. В частности, условия в помещениях для содержания животных или на площадках для выгула, в частности, освещение, температура, влажность, циркуляция воздуха, вентиляция, концентрация газов и уровень шума и т.д. должны соответствовать их физиологическим и видовым потребностям в объемах, определенных законодательством. Запрещается: использование для работы больных, раненых, слабых, беременных в последней трети беременности или недокормленных животных; использование при работе с животными снаряжения и других средств, которые могут привести к травмированию, увечью или гибели животных; содержать животных в помещениях, где проводится их убой или где находятся туши забитых животных. При проведении клеймовки и кастрации применять методы обезболивания.

Теги: #законопроект #животные
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