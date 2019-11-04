Политика

18:35 04.11.2019

Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

1 мин читать
Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов

Руководитель фракции "Голос" Святослав Вакарчук отправил обращения в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины в связи с делами о нападениях на общественных активистов.

Как сообщает партия "Голос" на своей странице в Facebook, все три официальные обращения содержали два требования: предоставить информацию о текущем состоянии расследований нападений на активистов и предпринять меры для завершения расследований в "разумные сроки".

Как сообщалось, 4 ноября годовщина смерти активистки Екатерины Гандзюк, которую 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле её дома в Херсоне. Она скончалась 4 ноября 2018 года в больнице в Киеве.

Пятеро причастных к нападению на Гандзюк были задержаны полицией, в том числе глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник народного депутата Игорь Павловский. Рассмотрение дела в суде продолжается, а один из подозреваемых Алексей Левин (Москаленко) объявлен в розыск.

Теги: #расследование #вакарчук #голос #активисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 30.10.2019
В "Голосе" считают ошибкой разведение войск в Золотом - Вакарчук

В "Голосе" считают ошибкой разведение войск в Золотом - Вакарчук

16:40 29.10.2019
"Голос" инициировал создание спецкомиссии для возвращения оккупированных территорий

"Голос" инициировал создание спецкомиссии для возвращения оккупированных территорий

13:43 29.10.2019
"Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за возможной вспышки дифтерии

"Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за возможной вспышки дифтерии

10:17 25.10.2019
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на ромскую активисту Белову

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на ромскую активисту Белову

06:34 25.10.2019
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

18:59 24.10.2019
Пора прекратить фарс с полиграфом и дать возможность работать правоохранителям, считают в партии "Голос"

Пора прекратить фарс с полиграфом и дать возможность работать правоохранителям, считают в партии "Голос"

13:58 24.10.2019
Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, заверяет Чумак

Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, заверяет Чумак

13:38 24.10.2019
Расследование кейса преступной организации Януковича может быть сведено на нет, считает Горбатюк

Расследование кейса преступной организации Януковича может быть сведено на нет, считает Горбатюк

19:50 22.10.2019
В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

00:28 22.10.2019
Рябошапка признает системность в нападениях на общественных активистов и ожидает результатов расследования убийства Гандзюк через несколько месяцев

Рябошапка признает системность в нападениях на общественных активистов и ожидает результатов расследования убийства Гандзюк через несколько месяцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В посольстве США приветствуют разведение сил в Золотом и призывают РФ вывести свои силы с востока Украины

Канада назначила нового посла в Украине после отставки Ващука

ЕС приветствовал присоединение Албании, Черногории, Норвегии и Украины к продлению санкций против РФ

Депутат от "Батькивщины" предлагает отменить принятый Радой закон об анбандлинге

Зеленский сменил главу Черкасской ОГА – указы

ПОСЛЕДНЕЕ

В посольстве США приветствуют разведение сил в Золотом и призывают РФ вывести свои силы с востока Украины

Депутаты предлагают ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными

Канада назначила нового посла в Украине после отставки Ващука

ЕС приветствовал присоединение Албании, Черногории, Норвегии и Украины к продлению санкций против РФ

Депутат от "Батькивщины" предлагает отменить принятый Радой закон об анбандлинге

ЦИК будет вести видеотрансляцию своих заседаний

Гончарук призвал главу МИД Эстонии усилить противодействие "Северному потоку-2"

Зеленский сменил главу Черкасской ОГА – указы

И.Луценко подтвердила, что написала заявление о прекращении полномочий депутата

Украина готова ко встрече лидеров "Нормандского формата" - Пристайко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА