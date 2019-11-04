Политика

18:21 04.11.2019

Депутат от "Батькивщины" предлагает отменить принятый Радой закон об анбандлинге

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Депутат от "Батькивщины" предлагает отменить принятый Радой закон об анбандлинге

Народный депутат ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко зарегистрировал проект постановления об отмене принятого 31 октября 2019 года закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

"Текст проекта закона, который завизирован соответствующими должностными лицами и передан на подпись председателю Верховной Рады Украины не соответствует тексту проекта закона, который был согласован на заседании Комитета и за который голосовали народные депутаты Украины во время принятия законопроекта №2239-1 во втором чтении и в целом", - указано в пояснительной записке к документу.

В то же время в обнародованных материалах депутат не указывает, какие несоответствия в документе были им обнаружены.

Как сообщалось, Верховная Рада 341 голосом приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время представления законопроекта ко второму чтению акцентировал внимание на том, что комитет накануне одобрил основную поправку, согласно которой приватизация, концессия, аренда ГТС, а также управление ею третьими сторонами (не представляющими государство) запрещена. Кроме того, он подчеркнул, что, согласно документу, компания, управляющая ГТС, должна находиться в 100% собственности государства.

Согласно подготовленному ко второму чтению тексту законопроекта, решение об участии в операторе ГТС других лиц (помимо государства или субъекта хозяйствования 100% корпоративных прав которого принадлежит государству) может быть утверждено исключительно Верховной Радой.

Теги: #гтс #кучеренко #батькивщина #анбандлинг
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