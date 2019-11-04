Политика

14:48 04.11.2019

Зеленский сменил главу Черкасской ОГА – указы

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Зеленский сменил главу Черкасской ОГА – указы

 Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации (Указ №798/2019), сообщается на сайте Офиса президента.

"Назначить Боднара Романа Николаевича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится тексте указа №798/2019, обнародованном на сайте президента в понедельник.

Другим своим указом (№797/2019) Зеленский уволил с данной должности Игоря Шевченка, согласно поданному им заявлению.

Теги: #указ #черкасская_область #зеленский
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