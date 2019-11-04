И.Луценко подтвердила, что написала заявление о прекращении полномочий депутата

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко сообщила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

"Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала И.Луценко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

В то же время она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом партии "Евросолидарность".

В свою очередь ее супруг, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил сложение ею полномочий, а также уточнил, что И.Луценко "перенесла серьезную проблему с сердцем".

"Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции, и при власти", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он также опроверг озвучиваемые в соцсетях иные выдвигаемые версии сложения супругой полномочий.

"Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев. Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства", - написал Ю.Луценко.