Украина готова ко встрече лидеров "Нормандского формата" - Пристайко

Украина готова ко встрече в "Норманнском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне лидеров государств, по итогам которой, в том числе, возможно подписание совместного документа, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят. В сентябре, когда мы договаривались (о встрече - ИФ) было всего два условия - "формула Штайнмайера" и разведение (сил на определенных участках на Донбассе – ИФ). Российская сторона начала говорить о документе, которые стороны согласуют, чтоб лидеры с ним работали. В принципе, если это документ по результатам встречи, то это можно подготовить", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

При этом Пристайко подчеркнул, что Украина готова ко встрече.