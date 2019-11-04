Политика

12:43 04.11.2019

Партия "Слуга народа" проведет съезд 10 ноября в Киеве

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Партия "Слуга народа" проведет съезд 10 ноября в Киеве

Съезд партии "Слуга народа" состоится в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября.

"Съезд партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 10 ноября, в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции в понедельник.

Как сообщили в пресс-службе, делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенные территориальные громады, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что намерен уйти с должности главы политической силы. Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой главы партии невозможно.

Теги: #съезд #слуга_народа
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