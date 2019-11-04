Нардеп Геращенко готовит запрос в СБУ касательно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое

Визит депутата Государственной Думы России, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в Золотое (Луганская обл.) является провокацией и требует жесткой реакции Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявляет народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Это шокирующе. После так называемого разведения то в Станицу Луганскую свободно заходят главари боевиков и кошмарят на камеры представителей местной власти, то теперь в Золотое, нарушая украинскую границу, незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные РФ территории, приезжает "ревизор" из Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом? Потому что на мосту в Станице какие тряпки болтаются ..." – написала в понедельник Геращенко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что готовит соответствующий запрос в СБУ. "Что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей армии? Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь не скрываясь лазили россияне?", - отметила народный депутат.

"Мы, украинские политики, именно политики, а не новые лица без имен и фамилий - все в санкционном список Москвы. В это время мордорцы, которые голосовали за аннексию Крыма и ввод войск на Донбасс, уже свободно разгуливают по Украине. Там, где наши голуби мира планируют проводить "честные выборы по украинским законам", - отметила Геращенко.