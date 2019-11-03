Джонсон сожалеет в связи с неудачей осуществления Brexit 31 октября

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось вывести страну из состава ЕС 31 октября, как планировалось.

"Это достойно глубокого сожаления. Все, кто рассмотрит наше соглашение (о выходе из ЕС), может увидеть, что это замечательное соглашение", - сказал он в воскресенье в эфире британского телеканала Sky News.

Ранее Джонсон заявлял, что скорее закончит свои дни в сточной канаве, чем согласится на продление обсуждения Brexit.