Политика

15:15 03.11.2019

Джонсон сожалеет в связи с неудачей осуществления Brexit 31 октября

1 мин читать
Джонсон сожалеет в связи с неудачей осуществления Brexit 31 октября

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось вывести страну из состава ЕС 31 октября, как планировалось.

"Это достойно глубокого сожаления. Все, кто рассмотрит наше соглашение (о выходе из ЕС), может увидеть, что это замечательное соглашение", - сказал он в воскресенье в эфире британского телеканала Sky News.

Ранее Джонсон заявлял, что скорее закончит свои дни в сточной канаве, чем согласится на продление обсуждения Brexit.

Теги: #великобритания #ес #brexit #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:10 02.11.2019
Кулеба: Заседание Комитета ассоциации "Украина-ЕС" усилит динамику отношений с Евросоюзом

Кулеба: Заседание Комитета ассоциации "Украина-ЕС" усилит динамику отношений с Евросоюзом

05:56 01.11.2019
Корбин обвиняет Трампа в попытках вмешаться в декабрьские британские выборы

Корбин обвиняет Трампа в попытках вмешаться в декабрьские британские выборы

17:51 31.10.2019
В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

15:07 31.10.2019
Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток 2" будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС

Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток 2" будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС

14:52 31.10.2019
ЕС думает о создании нового регулятора для пресечения отмывания средств - FT

ЕС думает о создании нового регулятора для пресечения отмывания средств - FT

11:19 31.10.2019
Гончарук обсудил с Еврокомиссией углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство

Гончарук обсудил с Еврокомиссией углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство

19:32 30.10.2019
Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

18:29 30.10.2019
Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения обновленного Третьего энергопакета на "Северный поток-2"

Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения обновленного Третьего энергопакета на "Северный поток-2"

18:01 29.10.2019
В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

12:56 29.10.2019
В Великобритании уничтожают памятные монеты, отчеканенные к Brexit 31 октября

В Великобритании уничтожают памятные монеты, отчеканенные к Brexit 31 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Офисе президента опровергли информацию о якобы стычке между Богданом и Бакановым

Кулеба: Заседание Комитета ассоциации "Украина-ЕС" усилит динамику отношений с Евросоюзом

МИД пригласило посла Франции в Украине из-за высказываний Макрона об "украинских бандах"

Украина просит НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей

Зеленский представил нового главу Тернопольской обладминистрации Игоря Сопеля

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе президента опровергли информацию о якобы стычке между Богданом и Бакановым

МИД пригласило посла Франции в Украине из-за высказываний Макрона об "украинских бандах"

Яременко передаст Разумкову заявление о сложении полномочий главы комитета по иностранным делам, если так решит фракция

Черниговскую ОГА возглавил Андрей Прокопенко

Модернизация угольной отрасли - единственная профилактика новых задолженностей перед шахтерами - Сергей Шахов

Рябошапка заявил, что спокойно относится к инициативе его отставки и готов обсудить ее в Раде

Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке

Скалецкая планирует уволить всех своих советников

Украина просит НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей

Порошенко: ПДЧ - это не только добровольные обязательства Украины, но и обязательства НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА