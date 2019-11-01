МИД пригласило посла Франции в Украине из-за высказываний Макрона об "украинских бандах"

Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Франции в Украине для разъяснений слов президента Франции Эммануэля Макрона касательно украинских нелегалов.

"В связи с появлением сообщений в СМИ слов, которые приписываются президенту Франции Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет", - сказано в комментарии МИД, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Так, следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста.

"Стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран", - отметили в МИД.