Модернизация угольной отрасли - единственная профилактика новых задолженностей перед шахтерами - Сергей Шахов

Модернизация угольной отрасли - это единственная профилактика хронической задолженности по зарплатам шахтерам, - заявил народный депутат от Луганщины Сергей Шахов. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2019" принятого в целом, сообщает пресс-служба депутата.

Документ предусматривает выделение 1 миллиарда гривен на погашение задолженности перед горняками за 2019 год. Ранее Сергей Шахов и группа депутатов-мажоритарщиков Луганщины неоднократно выступали в парламенте с требованием обратить внимание на проблемы шахтеров, и даже направили письмо с соответствующим требованием Президенту Владимиру Зеленскому.

"Благодарен 291 народному депутату, которые поддержали соответствующий Закон. Теперь шахтеры, которым в течение 4 месяцев не выплачивали заработные платы, смогут получить собственные средства. Команда Шахова месяцами добивалась принятия этого Закона. Нас услышали. Шахтерского бунта не будет, по крайней мере, в этом году", - отметил нардеп во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг.

Однако, по словам Сергея Шахова, остается открытым вопрос бюджета 2020, где предусмотрены средства на развитие угольной отрасли.

"Следующая, не менее важная задача, - достичь результата, чтобы задолженность по заработным платам работникам угольных предприятий не возникала, а шахты стали современными, безопасными и полностью пригодными для эффективной работы. Шахтеры устали от постоянной лжи чиновников и "завтраков", которыми их кормят на самых разных уровнях. Каждый раз, обещая решить проблемы, но забывая о горняках сразу, как за ними закрываются двери очередного кабинета", - добавил депутат.

Как сообщалось, Сергей Шахов стал на защиту голодных шахтеров, которые полгода не видят зарплат.

Напомним, шахтерские профсоюзы угрожали бунтом с отбойными молотками под стенами Рады, если задолженность не будет погашена.