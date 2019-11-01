Политика

15:36 01.11.2019

Рябошапка заявил, что спокойно относится к инициативе его отставки и готов обсудить ее в Раде

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Рябошапка заявил, что спокойно относится к инициативе его отставки и готов обсудить ее в Раде

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что спокойного относится к инициативе его отставки, которую озвучил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"На самом деле, никакой реакции нет: профессиональная и спокойная", - сказал Рябошапка журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, как отреагировал на инициативу Дубинского.

"Если подписей будет достаточно, чтобы общаться в парламенте на предмет этих подписей, то я приду в парламент и буду общаться. А пока что даже не о чем говорить", - добавил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, известна ли ему причина, по которой в Раде инициируют его отставку, Рябошапка сказал: "Наверное, кто-то не доволен тем, что мы делаем. Наверное, реформы, которые мы сейчас проводим, затрагивает чьи-то интересы и люди ощущают, что увеличиваются риски для них, поэтому они предпринимают меры, чтобы плохие последствия для них не наступили".

Теги: #дубинский #рябошапка #генпрокуратура
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