Политика

15:06 01.11.2019

Скалецкая планирует уволить всех своих советников

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Скалецкая планирует уволить всех своих советников

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая планирует сегодня подписать приказ об увольнении всех своих советников, заявила она в интервью изданию ВВС News Украина.

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", - отметила Скалецкая.

По ее словам, будут работать эксперты офиса реформ - группы по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

Скалецкая отметила, что будет использовать знания различных специалистов в дальнейшем, но это будет происходить в другой форме, статуса советников ни у кого уже не будет.

"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что он его советник, воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза", - заявила Скалецкая.

На пресс-конференции в Киеве министр подтвердила, что уволит советников и подчеркнула, что все подписанные ими приказы также будут отменены.

"Существование советников, которое воспринимается как какой-то особый мандат, действительно будет прекращено, и все приказы, которые утверждали советники, сегодняшним приказом будут отменены",- сказала она.

Теги: #скалецкая #кадры
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