Порошенко: ПДЧ - это не только добровольные обязательства Украины, но и обязательства НАТО

План действий по членству Украины в НАТО (ПДЧ) предполагает не только добровольные обязательства по реформам, которые берет на себя Украина, а также предусматривает и обязательства Альянса перед Украиной по результатам выполнения требований ПДЧ, заявляет пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"ПДЧ - это не только добровольные обязательства Украины, которая декларирует свои обязательства стать членом Альянса. ПДЧ относительно членства в НАТО - это обязательство Альянса после того, как Украиной будут выполнены все условия, принять нас в члены", - заявил Порошенко во время выступления на Львовском форуме-2019 в рамках сессии "Милитаризация Крыму: вызовы для региона и НАТО".

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности" в пятницу, политик добавил, что ситуация очень похожа на выполнение Украиной плана действий по визовому режиму с ЕС. "Мы именно так и действовали. Напишите нам все, что мы должны сделать, но в конце гарантируйте, что вы предоставите украинцам право без виз путешествовать по странам Европы", - сказал он.

"Именно так было с Соглашением об ассоциации. И даже референдум в Нидерландах, участие в котором очень тщательно принимала Российская Федерация, не остановил ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом… Именно так мы должны действовать в вопросах ПДЧ относительно членства в НАТО", - подчеркнул Порошенко.