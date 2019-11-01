Политика

12:01 01.11.2019

Зеленский представил нового главу Тернопольской обладминистрации Игоря Сопеля

1 мин читать
Зеленский представил нового главу Тернопольской обладминистрации Игоря Сопеля

Президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в ходе рабочей поездки в Тернополь в пятницу.

Глава государства вручил Сопелю соответствующее удостоверение. Указ (от 31 октября) о данном назначении обнародован на сайте президента.

Сопель отметил, что Тернопольская область является регионом с большим промышленным, аграрным и научным потенциалом.

"Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу, создавать рабочие места", - подчеркнул новый глава Тернопольской ОГА.

Игорь Сопель, 1974 г.р., предприниматель, руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес". В 2010-15 годах был депутатом Хоростковского горсовета, с 2017 года возглавляет федерацию футбола в г.Хоросткове (Тернопольская обл.). Участвовал в парламентских выборах в 2019 году от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №166, однако не прошел в Верховную Раду.

Согласно электронной декларации за 2018 год, у Сопеля есть магазин и МАФ в Хоросткове. У него также свой бизнес – ООО "Агробизнес" (зарплата в 2018 году составила почти 45 тыс. грн). Кроме того, Сопель получил 965 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.

Сопель задекларировал наличные средства: 350 тыс. грн, $7000 и EUR6500.

У нового главы ОГА есть жена и двое детей (дочь и сын).

Теги: #зеленский #кадры #тернопольская_ога #сопель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:19 01.11.2019
Трамп намерен зачитать стенограмму телефонного разговора с Зеленским народу США

Трамп намерен зачитать стенограмму телефонного разговора с Зеленским народу США

14:37 31.10.2019
Зеленского в пятницу ждут в Тернопольской области, где он представит нового главу ОГА

Зеленского в пятницу ждут в Тернопольской области, где он представит нового главу ОГА

11:53 31.10.2019
Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение войск в Петровском на Донбассе

Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение войск в Петровском на Донбассе

11:52 31.10.2019
"Северный поток-2" ослабляет Европу и усиливает Россию - Зеленский

"Северный поток-2" ослабляет Европу и усиливает Россию - Зеленский

11:44 31.10.2019
Зеленский: мы готовы ускорить подготовку к членству в НАТО, Украина готова доказывать, что готова к ПДЧ

Зеленский: мы готовы ускорить подготовку к членству в НАТО, Украина готова доказывать, что готова к ПДЧ

10:38 31.10.2019
Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

10:30 31.10.2019
Бывший замгенпрокурора Столярчук просит суд восстановить его в должности

Бывший замгенпрокурора Столярчук просит суд восстановить его в должности

10:04 31.10.2019
Зеленский предложил комиссии Украина-НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса

Зеленский предложил комиссии Украина-НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса

09:57 31.10.2019
Зеленский и Столтенберг провели переговоры – ОПУ

Зеленский и Столтенберг провели переговоры – ОПУ

09:41 31.10.2019
Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пристайко: Сейчас подготовка к освобождению удерживаемых лиц включает подбор кандидатов на обмен

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: ПДЧ - это не только добровольные обязательства Украины, но и обязательства НАТО

Глава МИД: Отрабатывается несколько концепций введения в Украине двойного гражданства

Киев ждет ответа США по поводу согласия на назначение посла

Пристайко: Сейчас подготовка к освобождению удерживаемых лиц включает подбор кандидатов на обмен

Корбин обвиняет Трампа в попытках вмешаться в декабрьские британские выборы

Госдеп США согласился опубликовать документы, связанные с Украиной

Криклий заявляет, что после деоккупации Донбасса страна-агрессор должна выплатить Украине репарации

Моим замам угрожают в связи с их деятельностью по противодействию коррупционным схемам

Трамп назвал принятие резолюции об импичменте "охотой на ведьм"

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА