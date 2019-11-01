Зеленский представил нового главу Тернопольской обладминистрации Игоря Сопеля

Президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в ходе рабочей поездки в Тернополь в пятницу.

Глава государства вручил Сопелю соответствующее удостоверение. Указ (от 31 октября) о данном назначении обнародован на сайте президента.

Сопель отметил, что Тернопольская область является регионом с большим промышленным, аграрным и научным потенциалом.

"Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу, создавать рабочие места", - подчеркнул новый глава Тернопольской ОГА.

Игорь Сопель, 1974 г.р., предприниматель, руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес". В 2010-15 годах был депутатом Хоростковского горсовета, с 2017 года возглавляет федерацию футбола в г.Хоросткове (Тернопольская обл.). Участвовал в парламентских выборах в 2019 году от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №166, однако не прошел в Верховную Раду.

Согласно электронной декларации за 2018 год, у Сопеля есть магазин и МАФ в Хоросткове. У него также свой бизнес – ООО "Агробизнес" (зарплата в 2018 году составила почти 45 тыс. грн). Кроме того, Сопель получил 965 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.

Сопель задекларировал наличные средства: 350 тыс. грн, $7000 и EUR6500.

У нового главы ОГА есть жена и двое детей (дочь и сын).