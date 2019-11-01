Киев ждет ответа США по поводу согласия на назначение посла

Украинская сторона ожидает ответа от американской относительно согласия на назначение послом Украины в США поданной кандидатуры, это технический процесс, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас американской стороне передана кандидатура нашего будущего посла. То, что называется дипломатическим языком, - запрос на агреман. После того, как американская сторона ответит нам, что они соглашаются и предоставят нам агреман, будет осуществлено назначение. Указ президента - и человек поедет и будет представлять Украину в США. Это технический процесс. Выбор президентом Украины уже сделан. Мы ждем от американской стороны их формального согласия", - сказал глава МИД в интервью "Телевизионной службе новостей" (ТСН).

Он указал, что запрос украинской стороны был направлен несколько недель назад. Но это "нормальный срок".

Ранее должность посла Украины в США занимал Валерий Чалый.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Чалого в июле.

В сентябре Зеленский заявил, что в скором времени будет назначен посол Украины в Соединенных Штатах Америки.

Украинская служба "Голоса Америки" называла кандидатом на должность посла постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.