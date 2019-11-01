Политика

08:19 01.11.2019

Трамп намерен зачитать стенограмму телефонного разговора с Зеленским народу США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму своего телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американскому народу.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", - сказал Трамп в интервью The Washington Examiner.

Он также отметил, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в рамках процедуры импичмента.

"Вы создаете ужасный прецедент для других президентов", - заявил Трамп.

По его словам, все это расследование - "жульничество, обман".

"Все знают, что я не сделал ничего плохого. Билл Клинтон делал все неправильно, Ричард Никсон делал все неправильно. Я не буду упоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного раньше моего времени. Но они все сделали неправильные вещи. Я не сделал ничего плохого", - сказал президент США о предыдущих американских лидерах, в отношении которых была инициирована процедура импичмента.

Он также добавил, что вопрос выделения военной помощи Украине рассматривался долгое время из-за ситуации с коррупцией в стране.

"Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны смотреть на коррупцию", - заявил Трамп.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в Палате представителей Конгресса инициировали процедуру импичмента Трампа.

Теги: #сша #зеленский #трамп #импичмент
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