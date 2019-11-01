Политика

05:56 01.11.2019

Корбин обвиняет Трампа в попытках вмешаться в декабрьские британские выборы

2 мин читать

Президент США Дональд Трамп пытается оказать влияние на исход досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря, считает лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрали его друга (лидера консерваторов и премьера - ИФ) Бориса Джонсона", - написал Корбин в четверг в твиттере.

Он также обвинил Трампа в желании обеспечить доступ американских корпораций к Национальной службе здравоохранения Великобритании, и подчеркнул, что лейбористы в случае победы на выборах не позволят сделать этого.

Ранее Трамп в эфире лондонской радиостанции LBC заявил, что, по его мнению, Джонсон - "для этих времен именно тот самый парень ".

"Корбин был бы плохим (выбором - ИФ) для вашей страны, он повел бы вас по плохой дороге", - отметил Трамп.

Президент США также высказался в поддержку торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном, которое должно быть заключено после реализации Brexit. По словам президента, это соглашение в четыре-пять раз увеличит объем торговли между странами.

В то же время Трамп отметил, что в сделке Великобритании и ЕС по Brexit есть положения, которые могут затруднить подписание торгового соглашения с США.

"С учетом определенных аспектов сделки вы не сможете сделать это (заключить соглашение с США - ИФ)", - подчеркнул Трамп.

Он заверил, что планируемое соглашение Вашингтона и Лондона затрагивает лишь торговые вопросы и никак не касается британской системы здравоохранения.

Ранее в четверг покидающий пост спикер британской палаты общин Джон Беркоу заявил, что королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. Таким образом, отмечали британские СМИ, законопроект о досрочных выборах полностью обрел силу закона.

Теги: #корбин #великобритания #трамп #обвинения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 31.10.2019
Трамп назвал принятие резолюции об импичменте "охотой на ведьм"

Трамп назвал принятие резолюции об импичменте "охотой на ведьм"

17:52 31.10.2019
Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

19:32 30.10.2019
Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

10:06 30.10.2019
Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

09:11 30.10.2019
Проблема глобальных торговых войн потенциально может быть решена - советник Трампа

Проблема глобальных торговых войн потенциально может быть решена - советник Трампа

15:59 29.10.2019
Трамп: убит "номер два" в ИГ

Трамп: убит "номер два" в ИГ

12:56 29.10.2019
В Великобритании уничтожают памятные монеты, отчеканенные к Brexit 31 октября

В Великобритании уничтожают памятные монеты, отчеканенные к Brexit 31 октября

12:22 29.10.2019
Представители властей Украины по собственной инициативе не намерены свидетельствовать в Конгрессе США в деле об импичменте Трампа – Пристайко

Представители властей Украины по собственной инициативе не намерены свидетельствовать в Конгрессе США в деле об импичменте Трампа – Пристайко

10:56 29.10.2019
Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

06:45 29.10.2019
Эксперт Белого дома по Украине сообщит Конгрессу США, что заявлял начальству об опасениях после звонка Трампа Зеленскому

Эксперт Белого дома по Украине сообщит Конгрессу США, что заявлял начальству об опасениях после звонка Трампа Зеленскому

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США согласился опубликовать документы, связанные с Украиной

Криклий заявляет, что после деоккупации Донбасса страна-агрессор должна выплатить Украине репарации

Моим замам угрожают в связи с их деятельностью по противодействию коррупционным схемам

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

Яременко принес извинения с трибуны Рады, напомнил об уголовной ответственности за публикацию личной переписки

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

Пришло время добиться предоставления Украине ПДЧ в НАТО и выполнить его - Порошенко

Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА