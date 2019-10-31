Моим замам угрожают в связи с их деятельностью по противодействию коррупционным схемам

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его заместителям угрожают в связи с их деятельностью по противодействию коррупционным схемам.

"Мы уже сейчас принимаем конкретные действия, мы не боимся их предпринимать, хотя моим замам угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои замы получают СМС из серии: "готовься к похоронам себя", "не бойся ходить под подъездом" и так далее. Мы этого не боимся", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.