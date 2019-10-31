Политика

18:13 31.10.2019

Трамп назвал принятие резолюции об импичменте "охотой на ведьм"

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Трамп назвал принятие резолюции об импичменте "охотой на ведьм"

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на утверждение резолюции о переходе к публичной фазе процесса импичмента в палате представителей.

"Это величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" - написал Трамп в Твиттере сразу после окончания голосования.

Ранее в четверг стало известно, что за утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек.

Трамп неоднократно критиковал процедуру импичмента, инициаторами которой выступают члены Демократической партии, и заявлял, что ни к одному американскому президенту не относились "так плохо", как к нему.

"Не было такого президента в истории нашей страны, к которому относились бы так же плохо, как ко мне. Демократы полны ненависти и страха. Они ничего не добились. Нельзя допустить, чтобы такое когда-либо повторилось по отношению к другому президенту", - писал Трамп в Твиттере.

Трамп называет демократов бездельниками, которые "тратят время и энергию на ерунду".

Демократы в палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа 24 сентября в результате скандала после обнародования телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который разгорелся осенью 2019 года.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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