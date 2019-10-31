Политика

17:52 31.10.2019

Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

2 мин читать
Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

 Члены палаты представителей конгресса США в четверг одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

За утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек.

"Резолюция принята", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

За принятие резолюции проголосовали все члены Демократической партии за исключением двух. Все присутствующие на голосовании республиканцы проголосовали против принятия резолюции.

Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.

Демократы Палаты представителей в минувший вторник обнародовали резолюцию, которая в случае утверждения формализует начало процесса импичмента Трампа.

Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.

Она также позволяет республиканцам запрашивать свидетельские показания и документы, но демократы все еще имеют возможность блокировать запросы.

В резолюции также говорится, что соответствующие комитеты, участвующие в расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа, "продолжат уже начатые расследования того, достаточно ли оснований, чтобы палата представителей применила данное ей конституцией право импичмента президента США Дональда Трампа".

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Теги: #сша #трамп #импичмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 31.10.2019
Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

07:59 31.10.2019
Помпео высказался в пользу противостояния Компартии Китая

Помпео высказался в пользу противостояния Компартии Китая

06:47 31.10.2019
Советник Трампа по России Моррисон покидает свой пост

Советник Трампа по России Моррисон покидает свой пост

03:35 31.10.2019
Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа пригласили Болтона дать показания

Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа пригласили Болтона дать показания

22:09 30.10.2019
Сенатор США призывает ускорить принятие законопроекта против Nord Stream 2

Сенатор США призывает ускорить принятие законопроекта против Nord Stream 2

21:27 30.10.2019
ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

20:08 30.10.2019
США рассчитывают подписать соглашение с КНР в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили

США рассчитывают подписать соглашение с КНР в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили

17:22 30.10.2019
Салливан разочарован недостаточной эволюцией российской позиции по Украине

Салливан разочарован недостаточной эволюцией российской позиции по Украине

11:58 30.10.2019
Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

10:06 30.10.2019
Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

Яременко принес извинения с трибуны Рады, напомнил об уголовной ответственности за публикацию личной переписки

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

Пришло время добиться предоставления Украине ПДЧ в НАТО и выполнить его - Порошенко

Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

Есть три варианта решения в связи со скандалом с Яременко - Арахамия

НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА