Политика

17:51 31.10.2019

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

2 мин читать
В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

В Европейском Союзе приветствуют разведение сил и техники в Золотом Луганской области и ожидают, что Россия также предпримет активные шаги для полного выполнения Минских соглашений.

Соответствующее заявление сделала в четверг в Брюсселе пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый в контексте Трехсторонней контактной группы по разведению сил и техники в Золотом, и уже предпринятые практические шаги. Если продолжающиеся переговоры приведут к началу разведения в Петровском, это будет еще одним позитивным событием", - заявила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. "Мы также ожидаем, что Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств", - заявили в ЕС.

Косьянчич констатировала, что СММ ОБСЕ "остается источником достоверной информации о ситуации на местах и должна иметь безопасный, надежный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе для обеспечения надлежащего мониторинга районов и их окрестностей".

Как сообщалось, 29 октября разведение сил и средств началось в н.п.Золотое. Кроме того, в этот день на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в Петровском.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, заявил, что разведение сил и средств от линии столкновения в районе населенного пункта Петровское Донецкой области должно начаться 4 ноября.

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое – ИФ). Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Теги: #косьянчич #ес #оос #разведение_сил
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 31.10.2019
Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток 2" будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС

Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток 2" будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС

14:52 31.10.2019
ЕС думает о создании нового регулятора для пресечения отмывания средств - FT

ЕС думает о создании нового регулятора для пресечения отмывания средств - FT

14:07 31.10.2019
Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

12:15 31.10.2019
Как только будут достигнуты договоренности, мы готовы открыть КПВВ "Золотое" – глава Луганской ОГА Гайдай

Как только будут достигнуты договоренности, мы готовы открыть КПВВ "Золотое" – глава Луганской ОГА Гайдай

12:08 31.10.2019
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

11:53 31.10.2019
Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение войск в Петровском на Донбассе

Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение войск в Петровском на Донбассе

11:19 31.10.2019
Гончарук обсудил с Еврокомиссией углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство

Гончарук обсудил с Еврокомиссией углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство

10:24 31.10.2019
Полиция в усиленном режиме обеспечивают правопорядок в Золотом-4 - Троян

Полиция в усиленном режиме обеспечивают правопорядок в Золотом-4 - Троян

07:24 31.10.2019
Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:05 30.10.2019
Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пострадавших нет

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пострадавших нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

Яременко принес извинения с трибуны Рады, напомнил об уголовной ответственности за публикацию личной переписки

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

Пришло время добиться предоставления Украине ПДЧ в НАТО и выполнить его - Порошенко

Есть три варианта решения в связи со скандалом с Яременко - Арахамия

НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

Депутаты-женщины инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по иностранным делам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА