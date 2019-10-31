Политика

16:59 31.10.2019

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

1 мин читать
Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

С 1 ноября народные депутаты переходят на электронную форму регистрации, напоминает первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы отказываемся от бумажной регистрации, и с завтрашнего дня регистрация будет проводиться путем установки карты (для электронного голосования - ИФ) и нажатием кнопки "за", - сообщил Стефанчук на вечернем заседании парламента в четверг.

Он попросил депутатов придти на работу вовремя.

Регистрация проводится в начале утреннего пленарного заседания.

Теги: #рада #регистрация #стефанчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:54 31.10.2019
Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

17:09 31.10.2019
Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

17:04 31.10.2019
Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

13:11 31.10.2019
Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

12:48 31.10.2019
Депутаты-женщины инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по иностранным делам

Депутаты-женщины инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по иностранным делам

11:50 31.10.2019
Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

09:41 31.10.2019
Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

08:59 30.10.2019
Рада сняла с рассмотрения законопроект "Покупай украинское – плати украинцам"

Рада сняла с рассмотрения законопроект "Покупай украинское – плати украинцам"

18:09 29.10.2019
Рада поддержала законопроект о доступе граждан к берегам водоемов

Рада поддержала законопроект о доступе граждан к берегам водоемов

16:40 29.10.2019
"Голос" инициировал создание спецкомиссии для возвращения оккупированных территорий

"Голос" инициировал создание спецкомиссии для возвращения оккупированных территорий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей одобрила резолюцию об открытой фазе процесса импичмента Трампа

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

Яременко принес извинения с трибуны Рады, напомнил об уголовной ответственности за публикацию личной переписки

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

Пришло время добиться предоставления Украине ПДЧ в НАТО и выполнить его - Порошенко

Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

Есть три варианта решения в связи со скандалом с Яременко - Арахамия

НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

"Северный поток-2" ослабляет Европу и усиливает Россию - Зеленский

НАТО никогда не признает аннексию Крыма Россией - Столтенберг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА