Политика

15:10 31.10.2019

Пришло время добиться предоставления Украине ПДЧ в НАТО и выполнить его - Порошенко

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Пришло время добиться предоставления Украине ПДЧ в НАТО и выполнить его - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко утверждает, что только членство в НАТО даст Украине гарантию мира и безопасности.

Порошенко на своей странице в Фейсбуке процитировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что двери Альянса "остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО не является легкой".

"Полностью согласен со словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. И только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность. Поэтому пора добиться Плана действий по членству в Альянсе и выполнить его", - написал Порошенко.

Теги: #порошенко #евросолидарность #нато
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