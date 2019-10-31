Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

Поддержка Североатлантическим альянсом разведения сил и средств в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) является очень важным сигналом для украинцев и доказательством для всего остального мира того, что Украина стремиться достичь мира на Донбассе, заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Есть несколько патриотических сил, которые говорят, что они не поддерживают разведение войск. Если НАТО поддерживает разведение войск, вы же видели заявление (генсека НАТО Йенса – ИФ) Столтнберга, это очень важный сигнал. Мы демонстрируем всем международным партнерам, которые на стороне Украины, что наша страна максимально открыта и хочет идти к миру. Это наш путь, мы идем к миру, мы делаем все, что зависит от украинской стороны", - заявил он во время общения с журналистами в четверг в кулуарах парламента.

По словам нардепа, в случае срыва попытки установить мир на Донбассе, виноватой останется только другая сторона, поскольку Украина продемонстрировала готовность делать шаги навстречу урегулированию ситуации на Донбассе.

"Понимаете, это для страны важно и данный вопрос не место для политических манипуляций", - сказал Арахамия.