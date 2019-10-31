Есть три варианта решения в связи со скандалом с Яременко - Арахамия

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия видит три варианта решения в связи с скандалом вокруг главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко, и решение примет фракция на своем собрании.

«Мы будем выносить это на фракцию, я не могу решать лично. Вы говорите, что я глава фракции, но я должен вынести это решение на рассмотрение депутатов. Сегодня мы не успели рассмотреть этот вопрос, поскольку было голосование по господину Дубневичу и другие вопросы повестки дня. Нужно предоставить слово самому Яременко, чтобы он объяснил свою позицию», - сказал председатель фракции «Слуга народа» журналистам в четверг

Он отметил, что не нужно преувеличивать скандал с перепиской Яременко и говорить о каком-то вреде для международного имиджа Украины. В то же время, Арахамия назвал три возможных варианта развития событий.

«Я считаю, что есть три пути решения этого вопроса, которые потенциально могут быть. Первый путь - это господин Яременко уходит с должности главы комитета. Второй путь, более строгий: господин Яременко уходит из фракции. Третий путь, совсем строгий: господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат. Это три потенциальных решения, не может быть варианта: «А давайте сделаем вид, что ничего не произошло?». Так быть не может», - убежден Арахамия.

По его словам, он лично поддерживает вариант с уходом Яременко с поста председателя комитета по иностранным делам, поскольку это была его личная переписка и в ней не было политической подоплеки. Арахамия говорит, что фракция может собраться уже в эту пятницу вечером и решить вопрос по Яременко.

В СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне. Депутат затем утверждал, что его переписка с секс-работницей сфабрикована им сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.